清華大學與國防部首創「清華將星計畫」，今年邁入第二屆，將單招10名清華學院學士班學生，3月4日到9日報名，申請者學測成績需達任4科總級分52級分，錄取者大學4年學雜費全免，每月還可領1萬2千元生活費，畢業後投身軍旅成為國軍未來高科技戰爭的新世代將才。

很多人不知道，清華大學是國內唯一培養出世界知名將領的非軍事大學，國軍名將孫立人就是清華1923年畢業的校友。清大校長賀陳弘說「很期待相隔一世紀後，清華再出名將！」

賀陳弘表示，現代戰爭已進入4D的資訊戰，未來將擴大涵括生化及心理的5D戰爭，面對新型戰爭需要更多元的人才，清華的將星生入學後可各自選擇資訊、機械、生化、管理、心理等領域學習。

清大教務長焦傳金表示，「將星計畫」去年首招錄取10人，其中有4位是女學生，都是建中、雄中、北一女等頂尖高中畢業生，暑假將選送2至3位到美國及英國頂尖軍事學校學習，未來將安排到歐美頂尖軍校交換一個學期，開拓視野，學習最新軍事科技。

「與一般軍校生相比，將星計畫學生學習極具彈性！」焦傳金說，學生除每周六及寒暑假需接受軍事課程訓練外，平日和一般生相同都在校園內學習，同時，課程彈性很高，與國防部培育「通才將領」的目標不謀而合。

第一屆「將星生」提醒報考者，一定要做好適應軍旅生活及文化的心理準備。清華期待將星計畫培育的學生，都以從軍為志業，在軍旅生涯中，國防部會提供深造碩博士的機會。

(中時 )