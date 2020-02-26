奇美醫學中心提供預約掛號提供預查旅遊史服務，提供民眾看診快速通關。(曹婷婷攝)

新冠肺炎爆發以來，醫院提高安全層級，保障第一線醫護人員安全也確保民眾就醫安心，需刷健保卡確認旅遊史再進入醫院，為解決刷健保卡排隊等候，奇美醫學中心率先設立「奇美醫療體系APP」並結合健保署雲端旅遊史資料，針對已預約掛號的病人，在簽署雲端資料下載同意書前提下，若無相關旅遊史，即可快速通關，減少接觸風險。

奇美醫學中心統計平均每天門診量約5000人次就診，施行刷健保卡進入醫院後，平均等5、6分鐘，施行這套快速通關服務，估計可減少一半以上民眾等候時間。

奇美醫學中心資訊室主任陳俊龍指出，2月12日起奇美醫療體系三院區開始實施刷健保卡進入醫院，為避免入口讀卡大排長龍，耽誤病人看診時間，奇美醫學中心結合健保署雲端旅遊史資料，針對看診日前已經預約掛號的病人，在有簽署雲端資料下載同意書前提下，若病人下載的資料無相關旅遊史，提供快速通關。

他說，目前有8成民眾採行預約掛號，當中有9成之前已經簽署雲端下載，其中可以掌握當中7成8看診民眾的旅遊史，換言之，大部分民眾都可以快速通關即可。

院方指出，病人可以下載「奇美醫療體系APP」或掃描醫院入口處的QRCode，輸入身分證或居留證字號後，若顯示綠色勾勾圖案，於奇美醫學中心入口處時出示該手機畫面，由醫院人員協助蓋手章，通過體溫篩檢站後，即可不用刷健保卡進入醫院看診，減少等候刷健保卡查詢旅遊史時間。

若顯示為紅色禁止圖案，請至奇美醫學中心入口處再刷健保卡，重新讀取健保署雲端旅遊史。

(中時 )