高雄市長韓國瑜26日主持今年第1次治安會報，韓會後未受訪；高雄市警局表示，市長主要針對街頭鬥毆部分，因應刑法新修正條文，裁示要有更積極的防範作為，同時也對新冠肺炎、流感及即將到來的登革熱等疾病感到擔憂，希望透過治安會報，各局處互相協調防疫，避免疫情擴大。

高雄市警局指出，市長在治安會報中，去年高雄整體治安表現發生率是下降，而破獲率提高，那在六都也在排行名列前茅的表現，市長對高市警察局的努力，提出嘉勉。第二部分則是街頭暴力鬥毆，希望警察局因應刑法的新修正條文，對於街頭鬥毆要採取更積極的作為。

市警局說，這積極作為包括迅速到達現場處置、防範即將發生的街頭鬥毆，另外協調相關的商家，對於有預兆或聚集等街頭鬥毆情形，提早通報處理，警察局這邊在既有的機制上要再做加強，來防止這個街頭鬥毆。

第三部分就是目前疫情的防疫上，除了新冠肺炎、流感外，登革熱也即將到來，市長對這3種流行疾病感到擔憂，也希望透過這樣的治安會議，各局處能夠互相協調，警察局夠協助衛生局還有其他局處來對於這個防疫的措施，做最完善防備及處理，避免疫情擴大。

(中時 )