嘉義市嘉北國小學生由校護協助嗶卡操作健康掛號系統。（廖素慧攝）

電腦選單圖示及文字說明身體不適的選項，供學童點選。（廖素慧攝）

嘉義市嘉北國小實施「健康掛號」系統，小孩在校若身體不適、發燒等異樣，刷市民卡「嗶」一下，就能上網掛號，點選哪裡身體不舒服、什麼癥狀等，校護即時掌握資訊，並推播給家長，此次新冠肺炎防疫也能即時通。

校長趙季薇說，學校使用刷卡上下學，在學童隨身攜帶的市民卡，建置「健康掛號系統」，孩子在校身體不適，可以到健康中心自行刷卡操作，或由校護協助，視情況透過app推播給家長，去年12月有507件，成功推播215件給家長，這套系統也連線至教育部學生健康資訊系統。

健康掛號系統也能找出孩子的「痛點」，趙季薇說，經由大數據及老師查訪，獲知孩子常因玩共融式鞦韆而受傷，學校研議後改成傳統單人座盪鞦韆，以減少意外發生。

市長黃敏惠今天視察嘉北國小防疫現況，肯定這套健康掛號系統，她說，這是學生的「健康履歷」，可以帶著走，紀錄孩子成長過程的健康狀況，嘉義市政府打造智慧校園，把科技運用於生活，嘉北國小是好範例。

教育處長林立生說，目前向中央爭取建置的學生健康掛號系統資料整合系統，主要是想整合健康掛號資料與校務系統，將每日學生在校的傷病資料，上傳至全國學生健康資訊系統，學生傷病狀況可藉由健康中心推播，即時通知班級導師、家長，以期建構更完善的智慧校園。

(中時 )