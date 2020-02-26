身體健康與否與免疫力好壞大有關係，免疫力低落，容易感染病菌，引發疾病；但免疫力太強，也會導致身體產生的抗體攻擊自己，罹患自體免疫疾病。

免疫是細胞處在「平衡」狀態下所產生的保護力，一旦失去平衡，過與不及都會引發疾病：

1、流行性感冒：

因免疫力不足以抵抗流感病毒，導致病毒在體內肆虐，造成患者出現急性上呼吸道症狀，包括發燒、打噴嚏、流鼻水、鼻塞、咽喉腫痛等，有時也可能出現腸胃道疾患如上吐下瀉的症狀。

2、上呼吸道疾病：

免疫力低落者，組織黏膜功能不彰，人體與外界第一線接觸是透過鼻腔、口腔等黏膜過濾病菌、髒污，一旦鼻黏膜或口腔黏膜失效，導致致病因子直接進入呼吸道，就會引起氣喘、過敏性鼻炎等症狀。

3、神經疾病：

如帶狀皰疹（皮蛇）就容易因為免疫力不足而引起。帶狀皰疹與水痘是同一種病毒，曾經長過水痘或有接種水痘疫苗的人，水痘病毒會潛藏在神經組織，當免疫力低下時，體內衛兵無法抵禦水痘病毒的攻擊，就會誘發帶狀皰疹，引起劇烈的神經疼痛、出疹等不舒服的症狀。

4、口腔潰瘍：

口腔是最能看出免疫功能好不好的部位，受到病菌感染或過敏，甚至是營養素的缺乏等，首先會從嘴破、口角炎等開始表現，因此當出現口腔潰瘍時，患者須有所警惕。

不過，免疫力過高，也會引起口腔潰瘍，這是因為自體免疫攻擊口腔黏膜所導致，可經由抽血檢查，確定是免疫力過高或是低落所引起。

5、腸胃炎：

因病毒入侵引起的病毒型腸胃炎，會導致上吐下瀉的症狀，讓人極度困擾，影響生活，包括輪狀病毒、諾羅病毒等，都喜歡在寒冷的冬季活動，當免疫力低下時，即是病毒肆虐的最好時機，容易造成急性腸胃炎。

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(中時電子報)