統一企業(1216)看好台灣烘焙業每年商機約600億元，統一麵包今年度推出首款出由外型到內餡都是創新元素的「貝殼流沙」，剛上市就在小七造成搶購熱潮。統一烘焙版圖已經整合上中下游，從統一麵粉、統清油脂、半成品冷凍麵團，也有Semeur聖娜、昂舒巴黎兩個麵包銷售通路，以及7-11等通路。

統一麵包的「貝殼流沙」是2020年度第一款上市的新產品，細數統一麵包近年來的企圖心，除了將經典再造，「菱格香菠蘿」自上市以來保持著平均每5秒就賣出1顆的紀錄、「海鹽羅宋」選用澳洲南極海域海鹽自推出以來也已累積銷售達1500萬顆的好成績。

為搶食台灣烘焙業商機，統一麵包烘焙廠近年來也集結了數位榮獲國內、外烘焙賽事得獎殊榮的師傅，搭配全方位專業的烘焙開發研究團隊，以其能提供消費者吃得安心、吃得開心且不斷求新求變的熱銷產品。此回所推出的這款「貝殼流沙」，將特調的鹹、甜雙醬注入麵包中，並透過巧思突破傳統圓形麵包外觀，開發出六瓣的貝殼圓弧造型，要讓消費者不只是愛上貝殼流沙的風味，更是在外型上第一眼就吸引住消費者的注意。

(時報資訊)