2019年雖有中美貿易戰干擾，但中國股市表現依然亮眼，各類型基金年報酬多超越股市大盤，投資人對基金熱情升溫延續至今。根據富蘭克林華美投信整理，若投資人以定期定額方式持續布局中國股市如以滬深300指數為例，相較於香港、新加坡及韓國股市指數，無論短期2年、3年或長期5年、10年，累積的報酬率結果勝出，而中國股票過去約有8%至38%不等報酬率，且投資時間累積越長、單位數越多，則結果計算的報酬率也越高。

富蘭克林華美中國A股基金經理人沈宏達分析，中國股市2020年因有十四五預熱話題，為政策暖身，加上貨幣寬鬆護航下，儘管市場因近期籠罩在新冠肺炎疫情恐慌下，但內地基金仍大規模募集，檔檔基金單日募集超預期，甚至創下1日募集1000億的新紀錄，反應內地交易熱絡，投資信心仍在，加上外資淨流入已達去年全年淨流入二成水準，內外資買盤合作，可望持續助攻A股行情。

短期市場仍不免擔心疫情，沈宏達進一步分析，目前政策面利多逐步釋放，儘管新冠肺炎疫情情勢嚴竣，但A股市場判斷已先行修正一步到位，短線將呈現震盪整理格局。持續觀察，若未來疫情防控有所突破：(1)新增確診、疑似病例數穩定趨緩；(2)針對性療法療效得到驗證；(3)返工、學校開學24天後疫情沒有再次爆發，A股將逐漸走出新冠病毒影響，回歸基本面表現行情。

富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示，展望3月份A股行情，儘管疫情疑慮仍高，但受惠中國不斷出台政策支持，加上人行維穩政策的立場不變下，逢回不失為進場布局A股的好時點。

粘瑞益指出，近期看好A股的主要理由，第一個是減稅政策出台、穩就業出新招。大陸國常會2月18日決議，階段性減免企業養老、失業、工傷保險單位繳費，以減輕疫情對中小微企業的影響。第二個看好A股的理由是A股入富在即、資金行情報到。富時羅素預計今年3月，如期進行第三批調升A股權重，屆時A股納入因數將由15%調升至25%，第三批將在3月23日(周一開盤)正式生效。

粘瑞益分析，根據歷史經驗觀察，外資提高權重將帶動資金流入A股。2019年6月21日，A股首次納入富時羅素指數調整生效當日，北上資金淨流入73億元，當周北上資金淨流入近200億元。同年9月20日收盤後，A股納入富時羅素指數、標普道瓊斯調升權重雙雙生效，當日北上資金全天淨流入149億元，當周北上資金合計淨買入逾200億元。而今年以來截至2月17日為止，北上資金累計淨流入1,127億人民幣，其中，滬股通淨流入達498億人民幣，深股通淨流入達629億人民幣。

(時報資訊)