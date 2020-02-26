訊連(5203)昨日召開法說會，釋出對於今明兩年展望樂觀訊息，法人今天出具報告指出，公司營運低潮已過，獲利將重返高峰，將其目標價上調至140元~145元，訊連盤中大漲8.4％，挑戰去年11月7日131.5元的波段高點。

訊連2019年營收雖然下滑，但業外認列玩美移動的損失大幅收斂，另外，產品訂閱制轉型已見成效，全年獲利創下4年來新高。

2020年是訊連轉型的第二年，已經開始具備另一波成長的動力，今年第1季不受疫情影響，法人估計單季營收將上看4億元，年增超過2成，獲利成長幅度遠優於營收。

今年訊連的產品訂閱制客戶接受度提高，以及iOS平台正式上架後，今年第2季起可望大幅貢獻，法人預估Mobile App年增率挑戰翻倍；2019年PC B2C軟體營收因由賣斷轉訂閱制，衰退26％，今年1月PC B2C軟體營收已恢復正成長，預估今年底PC B2C的訂閱人數可望突破10萬，上看11萬。此外，人臉辨識FaceMe為長線具潛力產品，今年1月已認列營收2000多萬元，目前私人企業的接單速度會優於公家機關。

在業外部分，訊連去年第4季正式認列玩美收益達0.35億元，遠優於外界預期，今年法人看好認列收益將超過1億元以上，對訊連獲利將帶來明顯挹注。在本業及業外都具成長動能下，法人預期今年訊連每股盈餘上看6.5元到7元，獲利年增率挑戰5成。

(時報資訊)