建築用螺絲廠世豐(2065)去年業績創新高紀錄，2019年全年淨利年增48.55%達1.39億元，EPS 4.26元。

世豐去年第三季業績創歷史次高，單季EPS達1.28元，去年第四季業績下滑，單季EPS降至0.5元；2019年全年的營收及獲利皆創下新高。

世豐公布2019年財報，全年營收18.17億元，年增29.76%；毛利率18.88%，比前年提升2.41個百分點；營業淨利1.71億元，淨利歸屬母公司業主1.39億元，年增率48.55%，EPS 4.26元。

世豐去年業績創新高紀錄，公司董事會日前已決議，2019年度擬每股配息3元、配股2元。

世豐去年營運成果亮麗，2019年在美、澳兩大市場成長帶動，世豐2019年營收18.17億元，年增近3成，並創新高。2019年獲利亦創新高。

展望2020年，受惠美國客戶成長力道持續，有機會帶動公司今年營收維持不錯的表現；惟因去年基期已高，預料今年業績增幅相較去年趨於平穩。

(時報資訊)