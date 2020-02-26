瑞昱半導(2379)2020年預計將維持成長模式，主要動能來自5G與物聯網連線需求，惟短期受到新型冠狀病毒衝擊，確實已經拖累第一季的營運展望，且原先看好的TWS(無線藍芽耳機)產品也遭外資點名恐出現隱憂，尤其因為大陸在消費性終端市場佔有的比重極高，調降瑞昱評等由「中立」調降至「賣出」，目標價由230元下修到200元，瑞昱今股價向下修正，跌幅逾2%。

瑞昱先前預估2020年TWS整體市場出貨量將達2億顆，其中有一半來自於蘋果的AirPods，儘管將ANC(主動降噪)技術整合進TWS SoC(系統單晶片)有助提高產品均價，且瑞昱在非蘋TWS的市佔達60%，但因新型冠狀病毒疫情的爆發已損及消費市場氛圍，加上TWS業者預先建立的終端庫存將自第二季起限縮瑞昱的營運動能。

而在歐系外資最新出爐的報告中也指出，瑞昱TWS(無線藍芽耳機)業務恐受到新型冠狀病毒疫情的影響，終端智慧型手機銷售急凍，連帶衝擊TWS面臨短期出貨下滑風險，加上大陸當地供應商於2020年放量生產，其晶片價格甚至低於瑞昱的半價，使得瑞昱獲利面臨不小壓力，讓瑞昱TWS業務長期有售價衰退的隱憂，故調降瑞昱評等由「中立」調降至「賣出」，目標價由230元下修到200元。

另外，雖然瑞昱看好2020年Wi-Fi 6升級商機，但法人卻點出，瑞昱WiFi的動能主要將來自802.11n(Wi-Fi 4)升級至802.11ac(Wi-Fi 5)，802.11ax(Wi-Fi 6)的營收佔比還不到1成，且近日調查發現高通與博通均以積極的產品定價為其Wi-Fi 6晶片搶攻在行動應用領域的市佔，瑞昱可能錯過Wi-Fi 6首波產品上市潮，且擔憂競爭加劇可能形成均價壓力，理由是瑞昱主要專注Wi-Fi 6在PC周邊產品的應用，而來自PC需求要到2021年才會較顯著浮現。

(時報資訊)