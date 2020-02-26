據研究機構統計，2月以來，大陸全國逾10個城市中古屋銷量較去年同期下降逾8成，專家表示，在部分城市需求端政策逐步發酵影響下，大陸中古屋市場活躍度有望提升，但第一季料量價齊跌。

《中國證券報》報導，貝殼研究院數據顯示，2月上半月，中古屋市場成交量保持低迷，18個重點城市鏈家成交幾乎為零，上周（17到23日）開始出現回升，但較去年節後同期下降94.5％，成交依舊低迷；招商證券監測數據顯示，2月以來，一線、二線、三四線城市年增速分別降至-57％、-90％、-92％。

目前，北京地區房產中介中古屋交易基本處於停滯狀態。某大型房產中介經紀人表示，現在北京市內住宅小區均在落實疫情防控措施，中介帶看困難，即使可以看房，但願意出來看房的客戶非常少。

貝殼研究院指出，疫情可能導致未來各城市供需出現短期改變，卻不會改變長期供需趨勢，目前杭州、廣州、南京均出台了房地產中介機構有序復工的政策，主要為減少線下集聚，透過預約與線上流程的方式讓中介有序復工，隨著各城市房地產中介門店有序復工的推進，預計後續成交量將繼續增長。

易居研究院研究員姚方則指出，市場積累的需求可能在疫情結束後釋放，但2月中古屋市場註定慘，而諸葛找房數據研究中心分析師國仕英認為，第一季度中古屋市場成交將量價齊跌，疫情結束後，受新房降價促銷帶動影響，中古屋價格也將走低，但成交量會逐步上漲。

國仕英說，從全年量價來看，今年中古屋價格與去年相比會穩中微漲，成交量受新房降價促銷分流影響，成交量或會略微低於去年。

(旺報 )