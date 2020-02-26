大甲媽遶境，鎮瀾宮表態配合政府政策，不排取消或延期。行政院發言人Kolas Yotaka上午表示，取消遶境與否，將由中央流行疫情指揮中心基於防疫需要，專業判斷之後，提出建議。

百年歷史的大甲媽祖遶境，碰上新冠肺炎疫情延燒，有可能面臨延期或停辦。鎮瀾宮董事長顏清標今天表示，將會配合政府的政策。但目前政策只說要有延期備案。

內政部上午再度發出新聞稿，強調因應疫情變化，請宗教團體對於人數眾多、極為擁擠群聚的室內及大型活動，務必要做好延期舉辦的備案。

內政部說，大甲媽祖遶境活動，廟方已表示將因應疫情簡化舉辦，並配合政府來決定是否延期。內政部感謝宗教團體積極配合協助防疫工作，減少人群聚集接觸感染風險。

內政部強調，將依國際及國內疫情發展狀況，持續與宗教團體溝通大型活動的因應方式，對人數眾多、極為擁擠群聚的室內及大型活動，請宗教團體務必要有立即做好延期舉辦的備案。

被問到行政院對遶境立場，Kolas說，將由指揮中心基於防疫需要，專業判斷之後，提出建議。

(中時 )