「國標女王」劉真因心臟手術住院邁入20天，開刀過程中一度心跳停止，緊急裝上葉克膜搶救，不過近日已移除，將依賴人工心臟等待移植，名嘴狄志為也在節目分析劉真病況，不過主持人鄭弘儀也疑惑，消息是怎麼外流的，並藉此暗酸台北市長柯文哲，現場一陣尷尬。

狄志為日前在《新聞挖挖哇》中，談到劉真的病情，這也讓鄭弘儀好奇消息是怎麼傳出去的，狄志為也有些尷尬說「是根據院方可靠人士透露」，不過可靠人士是誰就不得而知，這時鄭弘儀聽完，就冷回「我們這社會上就是連林志玲有沒有懷孕，都會有醫師講喔」，暗酸柯文哲，引起現場一陣尷尬。

其實，林志玲婚後懷孕消息就不斷，外界都很關心她的做人進度，柯文哲去年接受媒體訪問時，就語出驚人爆料林志玲懷孕，被問到消息來源，他表示是台大醫師透露的，引起爭議，事後他再被問到，推託已經忘記了，之後他道歉，透露是因為想岔開話題，才會這樣回答，沒有人跟他說，只是看到網路新聞有個印象，才這樣回答。

(中時電子報)