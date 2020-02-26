台南古都國際半程馬拉松將於3月1日開跑，但有許多民眾憂心新冠疫情擴大，留言灌爆市長黃偉哲臉書，黃偉哲26早上表示，大家的疑慮與意見他聽到了，會再審慎評估，中午12點會在民治市政中心開記者會公布決定是否至常舉辦。

(中時 )