台南「古都馬」跑不跑 黃偉哲今天中午宣布 11:372020/02/26 中時 劉秀芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南古都國際半程馬拉松是否照常舉行，黃偉哲26日中午宣布。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南古都國際半程馬拉松將於3月1日開跑，但有許多民眾憂心新冠疫情擴大，留言灌爆市長黃偉哲臉書，黃偉哲26早上表示，大家的疑慮與意見他聽到了，會再審慎評估，中午12點會在民治市政中心開記者會公布決定是否至常舉辦。 (中時 ) #黃偉哲 #中午 #古都 #再審 #評估 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎疫情升溫 黃偉哲率官員赴天壇祈福 11:132020/02/22 生活 首廟天壇法會 黃偉哲帶頭祈福 04:102020/02/23 地方新聞 新冠肺炎疫情延燒 黃偉哲：除旅遊警示地區仍可出國 11:492020/02/23 政治 南市托嬰中心疑虐童 社會局：1離職1停工 11:382020/02/24 社會 台南托嬰中心爆虐童 黃偉哲：離職照樣追究到底 15:592020/02/24 社會 最美果菜市場 明年3月啟用 04:102020/02/25 地方新聞 黃偉哲視察千人大校防疫：守住這波 08:212020/02/25 政治 台南虐童 黃偉哲：絕不拖到社會忘了才做處分 10:002020/02/25 社會 美西柯汶納市盼與府城締盟 黃偉哲熱情回應 22:432020/02/25 政治 加州西柯汶納市盼與府城締盟 黃偉哲：期待實質交流 22:442020/02/25 政治 生活熱門新聞 劉真等換心才有救？命理師驚吐一句 - 生活 下周變天 彭啟明：恐出現個位數低溫 - 生活 台中確診增4例 原來是2武漢女驗陽性台中就醫 - 生活 劉真恐考慮拔管？醫：代表有好轉 - 生活 WHO唯一指名！「瑞德西韋」在紅什麼？ - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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