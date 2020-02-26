前女「F4」成員劉樂妍已將事業及生活重心移往對岸，現在因新冠肺炎疫情致使陸演藝圈全面停工，她本想好好躲在大陸住處等待疫情過去，然因為官司問題，致使她必須返台出庭，如今傳票不斷寄送到她手上，讓她無奈哭喊不是怕當被告，而是怕遭「雙重隔離」。

劉樂妍上周才抱怨過因官司被傳喚出庭，然上回已因工作而有一次傳喚未到記錄的她，怕再不現身就會被限制出境，且因為她從大陸回台，出庭前需隔離14天，讓她哭喊：「這不是強迫我在台灣要呆(待)很久嗎？」，也導致出庭一事擱置。

而她昨(2/25)又po文，透露台灣法院的傳票不斷寄到她手上，但她的困境完全無解，表示當被告無所謂，但「問題就不是不回去，你什麼時候不隔離，我什麼時候回去呀？」，原來因為新冠肺炎疫情升溫，她返台出庭，首先要被隔離14天，而出庭完回到大陸，又得隔離，「雙重隔離」的情況下，「我什麼事都不用幹，我就來回隔離就好啦！」，直呼目前處境「真的會發瘋」，更雪上加霜的是：「喂~我可是湖北人呢！！」。

(中時電子報)