新竹縣長楊文科25日在主管會報中發布，由全國家長會長聯盟理事長楊郡慈接任教育處長一職，僅半天時間就引發反彈，綠黨籍新竹縣議員余筱菁26日在縣府前門口舉辦「捍衛性平教育，反對不當任用」記者會，數個性平團體、同志家庭及民代共同響應，盼楊文科收回成命，勿讓一位反性平教育、具宗教色彩、不具教育行政專業者擔任處長。

楊文科在記者會前受訪指出，無論反性平或反同，他會與楊郡慈溝通，基本上他也反對宗教入校、大家有信仰自由，他相信楊郡慈會以正向的方式推動教育，他著重學生要有倫理、禮儀及禮義廉恥、四維八德，期望在校園內推動。楊文科也表示，楊郡慈年輕有熱誠，未來她了解後，會一起讓所有校長家長以及教育工作者大家來溝通，求一起做更好。

婚姻平權大平台副總召鄧筑媛在記者會中指出，去年同婚法案通過，新竹縣為非六都縣市同性配偶結婚的第2名，僅次於宜蘭縣，這些同志家庭的孩子未來可能會在此落地生根、進入教育體系，然而若教育是教導孩子同志是不需要存在的、或是教導孩子有不同性別就是要讓小孩變成不同性別等這些錯誤觀念，對於縣民、同志家庭都是侵害，她呼籲楊文科應重新任命有教育行政專業的處長。

特別自桃園趕來聲援同志媽媽吳少喬表示，楊郡慈在2018年公投期間，指稱校園不應該教育男男與女女的存在、抹煞教育性別平等的存在，而未來幾年內，新竹縣市將有30幾個同志家庭進入校園，她也想請教楊郡慈，若她的孩子問她「為什麼有人有兩個媽媽、兩個爸爸」要如何回答？

吳少喬指出，「霸凌就是因為你們看不見他們的存在、不接受他們的出現，一直跟全世界講說沒有這種人，用欺瞞、謊話，用各種宗教色彩，告訴別人他們不應該存在，這樣的人才不知道怎麼教小孩，憑什麼當教育處長！」吳少喬也說，教育處應該要站在每個孩子都被保護的角度，「不是只看見你們想要的世界，而去抹煞某些孩子！」

余筱菁、新竹市議員劉崇顯、劉康彥、人本教育基金會新竹辦公室、婦女新知基金會、性別平等教育大平台、新竹市性別友善行動聯盟、風城部屋等團體都前往聲援，盼望楊文科收回成命，勿讓一位非教育行政專業、反對性別平等教育、具宗教色彩的人選擔任教育處長。

(中時 )