為紀念228事件73周年，台南市各古蹟景點也特別製作「和平紀念日胸牌」讓一線工作人員配戴。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

台南景點安心遊。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

「1661臺灣船園區」。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

台灣的新冠肺炎疫情從1月爆發以來，第一線投入防疫醫護人員扛起守護民眾健康重擔，為向醫護人員致敬及表達感謝，台南市政府宣布228起3天連假，全國醫療院所、藥劑師、衛福部所屬機關(構)、衛生局(所)工作人員，憑證明文件免費暢遊台南11處知名景點，為防疫人員加油！

台南市長黃偉哲指出，228起到3月1日有3天連假，推出全國醫護人員228連假各大場館入園免費，主要是希望辛勞防疫人員能利用連假好好休息，充飽電力再繼續守護台灣。

此次規畫台南熱門景點包括「赤崁樓」、「安平古堡」、「億載金城」、「安平樹屋」等4大經典古蹟區，「虎頭埤風景區」、「雙春濱海遊憩區」、「南瀛天文館」等陸海空3特色景點，以及去年新開幕的4個新興景點「1661臺灣船園區」、「臺南左鎮化石園區」、「山上花園水道博物館」及「水交社文化園區」共11處熱門景點，邀全國醫護免費暢遊！

另為使大家安心參訪，參與本次致敬活動的各場館均確實落實防疫，除做好最基礎清潔工作，也徹底落實為入園民眾測量體溫，遊客易接觸區域也都加強消毒，並備有酒精供手部消毒清潔使用，讓大家出遊多一層防護與保障。

此外，為紀念228事件73周年，台南市各古蹟景點也特別製作「和平紀念日胸牌」讓一線工作人員配戴，提醒所有來訪民眾此次連續假日不同於其他假日的紀念意義，與國內外遊客分享台灣民主和平的可貴。

黃偉哲表示，最近他特別請相關局處整理出最能代表南台灣日照能量的戶外「防疫景點」，邀大家擺脫密閉、走出戶外，讓身心充電、永保健康，向醫護致敬的11處景點，可謂「防疫景點」代表。

(中時 )