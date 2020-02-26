老牌製冰廠再度發生氨氣外洩意外。（楊漢聲攝）

台東市中正路老牌製冰廠26日清晨氨氣再次外洩，刺鼻的氣味遠在半公里外就聞的到，警消到場後立即噴灑水霧來降低空氣中氨氣濃度，環保局也派出稽查人員前往監測，將對製冰廠開出重罰。

這間老牌製冰廠佇立在台東市區已有數十個年頭，是老一輩台東人的回憶，隨著時光飛梭不只老闆不再年輕，連廠房也老舊，原本打算就此歇業，21日就已經發生1次氨氣外洩意外，沒想到才事隔不到1個禮拜又再度外洩，所幸並無任何人員傷亡。

26日清晨2時許老牌製冰廠再次發生氨氣外洩，台東縣消防局派遣2部水車和1部救護車到場灑水降低濃度，並且通知業者關閉所有管線，環保局人員也到場進行監測，附近民眾對此苦不堪言。

台東縣環保局長謝清泉表示，上午立即派員前往製冰廠稽查，並採樣監測味道，上次製冰廠外洩環保局開罰新台幣10萬元，這次將會加重來開罰，如果在發生外洩意外將連續加重開罰。

(中時 )