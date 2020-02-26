白沙屯網路電視台25日晚間發起民調，截至今日上午10時，有近6成投票者認為「非常時期配合中央政府防疫政策辦理」。（白沙屯網路電視台提供／巫靜婷苗栗傳真）

新冠肺炎疫情延續，白沙屯媽祖進香活動停不停辦成為社會討論話題，白沙屯網路電視台25日晚間發起民調，截至今日上午10時，有近6成投票者認為「非常時期配合中央政府防疫政策辦理」，近3成投票者認為「停辦1年」，台長駱調彬表示，白沙屯媽祖是否舉辦影響層面廣，藉由民調可觀察信眾的真實想法。

白沙屯網路電視台台長駱調彬表示，發起民調的主要目的可觀察信眾的真實想法，訂閱電視台的人通常是以媽祖為信仰中心、平時有關注白沙屯媽祖動向或有跟隨媽祖進香習慣的民眾，有訂閱者才能進行投票，所以民調可性度較高，依目前結果來看，多數民眾不反對進香活動舉辦，但仍視疫情進度做決策。

針對外界輿論傾向停辦，駱調彬認為「反對者總是有理由反對，這時不需爭論，但可作為參考。」

他表示，白沙屯媽祖進香活動不是任何人說停辦就停辦，牽扯層面非常廣泛，有人為了參加9天8夜的進香，拿著辭職單去請假，加上活動有報名的機制，信眾繳交費用，領取衣服、帽子等，有一定的程序，不能輕易因輿論壓力而停辦，會衍生出諸多問題。

駱調彬點出癥結點，全台在這時候參與進香活動有1萬多個單位，不是只有大甲和白沙屯，政府所謂群聚是3個人以上叫群聚，還是100、1000人以上叫群聚，他呼籲政府要有1套標準，讓大家有規定可循，就不會有異議，不能因為輿論或討厭就停辦，一切尊重中央，疫情若失控不只民眾擔心，主辦方也會擔心。他強調「進香可能延後，但不會停辦。」

他提到，白沙屯媽祖進香曾有停辦歷史，在日據時代的皇民化運動，神像都被燒毀，不可能舉辦進香，或是當農漁業欠收，村莊百姓生活困頓，沒能力負擔進香的盤纏花費才會停止。農村社會的年代不比今日，現在來參加進香者都是自動自發，和以前地方動員、出壯丁，一起扛轎去進香完成任務，參與意義不同。

(中時 )