香港財政司司長陳茂波26日上午發表「財政預算案」稱，決定推出大規模的逆周期措施，涉及超過1,200億港元，盡力回應民眾的期望。縱使下年度的財政預算，會出現歷來最高的赤字，但相信唯有這樣做，才能在民眾和企業努力克服難關之際，為大家提供幫助。

香港信報報導，陳茂波指出，過去這一年風高浪急、荊棘滿途。對所有香港人來說，都是難以忘懷的一年。2019年初大家都已預見中美貿易摩擦及其他外圍因素，會令香港經濟充滿不確定性。「但是，沒辦法預見的是年中開始發生的社會事件，損了經濟、傷了人心。還未來得及梳理，突然又遇上新冠肺炎疫情」。

陳茂波表示，防疫抗疫，運用資源減輕企業和民眾的壓力，成為政府目前的首要任務。2月17日當周政府成立300億港元的防疫抗疫基金，為陷入暴風圈的行業和從業人員解圍。

陳茂波指出，在準備「財政預算案」的時候，將重點放在「撐企業、保就業、振經濟、紓民困」。明白要應對目前的挑戰，單靠財政資源並不足夠，但善用儲備、支援企業、紓解民困，的確是目前艱難環境下，民眾對政府的期望。

(工商 )