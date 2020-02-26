昨天是開學首日，許多家長為孩子準備包括口罩及乾洗手等防疫物品，其中乾手多含酒精成份屬易燃物品，近來也傳出中國大陸有數起使用酒精噴灑全身後引起燒傷事件，陽光基金會呼籲，開學防疫同時也須謹慎防火，三不原則保護孩子人身安全：酒精不能對眼噴、不能拿來玩或惡作劇、噴酒精時不能有明火。

國立東華大學台灣安全促進學校研究中心主任李明憲建議，讓孩子隨身帶酒精或消毒水，務必要同時教導孩子包括不能對著眼睛噴、不能拿來玩或惡作劇、噴酒精時不能有明火；若學校已備妥消毒物品，家長可不用再為孩子準備隨身瓶；學校應加強酒精及消毒水使用的安全教育及留意學生使用行為，特別應禁止學生攜帶酒精進入實驗室以防意外。

學校各班已備有酒精供學生需要時使用，也會再加強酒精、消毒水使用的安全教育，建議家長不用另外讓孩子帶隨身酒精到校。最重要的是，勤用肥皂洗手才是最佳防疫方法，請家長一起協助教導孩子正確洗手。

若仍不慎使用酒精時至身上著火，陽光基金會專案經理莊麗真呼籲，應馬上停住，躺下來，左右翻滾，可迅速撲滅火勢；並謹記燒傷急救五步驟：「沖、脫、泡、蓋、送｣，立即用冷水緩緩持續沖水20分鐘以上來降溫，減輕傷害，小面積燒傷，若是起水泡超過10元硬幣大小則應就醫請醫師處理。

(中時 )