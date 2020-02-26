防新冠肺炎病毒，消毒相關商品瞬間變搶手貨，許多人好奇，洗完手到底要不要再噴一下酒精消毒？皮膚科醫師表示，多數人對於酒精的認知存在錯誤迷思，過度使用反而適得其反，甚至恐讓防疫破功！

為了徹底消毒，不少人會在洗手完後馬上噴酒精，認為可以達到雙重保障，《華人健康網》報導，皮膚科醫師胡怡萱表示，酒精是無法洗手時、暫時性的折衷清潔方式，並不能完全取代洗手。而且酒精對於皮膚有一定的刺激性，若過度接觸，容易讓皮膚乾癢、緊繃，甚至脫屑、過敏，若不慎引起接觸性皮膚炎等問題而出現傷口，反而更容易細菌感染，不可不慎。

胡怡萱提醒，使用酒精消毒應注意下列3件事：

1. 不能完全取代洗手：

當手上有大顆粒髒污或黏膩感時，還是建議以流動清水清洗。

2. 濃度、用量適中：

酒精濃度並非越高越好，75%濃度的酒精能穿透病菌，引起蛋白質變性、降解，導致病毒、細菌死亡，但若調錯濃度或用量太少，都會讓消毒效果大打折扣。

3. 噴灑後未充分搓揉：

噴灑後應適度模擬洗手動作，包括手心、手背外、指尖、指縫、虎口、手腕等部位都要徹底搓洗，直到酒精揮發，才能真正達到消毒作用。

(中時電子報)