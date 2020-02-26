黨主席參選人相見 郝、江出席呂學樟新書發表會 12:222020/02/26 中時 姚志平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨主席候選人郝龍斌（右）、江啟臣（左）26日出席前立委呂學樟新書發表會時相互握手致意。（姚志平攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨主席候選人郝龍斌、江啟臣26日出席前立委呂學樟新書發表會，兩人雖有競爭關係，不過見面沒火藥味，相互握手致意。(圖文／姚志平) (中時 ) #新書 #發表會 #呂學樟 #出席 #候選人 也許您會感興趣 推薦閱讀 光希花洋裝上身 粉嫩出席 04:102020/02/22 時尚消費 視頻創造熱銷書 10分鐘1000套 04:102020/02/24 藝文副刊 立法院WHO共同聲明是空包彈 04:102020/02/25 論壇廣場 手機廠線上秀新機 效果靜悄悄 04:102020/02/25 財經要聞 realme發表旗下首款5G手機X50 Pro 5G與AIoT戰略 09:452020/02/25 科技 OPPO宣布5G旗艦Find X2 於3月6日線上發表 11:532020/02/25 科技 5G新世代 Sony Xperia 1 II／10 II／Xperia PRO亮相 13:192020/02/25 科技 藍中常委選戰 唯一醫師候選人謝瀛華被稱「醫師救黨」 22:382020/02/25 政治 華為HMS亮相 相關概念股飆漲 04:092020/02/26 焦點新聞 5G摺疊新機升級版發表 04:102020/02/26 時尚消費 政治熱門新聞 不幫韓講話了？林佳新坦言韓除做這件事 別無選擇 - 政治 大甲媽祖繞境要停辦？網「一面倒」狂洗這7字！ - 政治 「蔡政府」最新民調出爐！網看完驚嘆：難以置信 - 政治 預測疫情過後的兩岸...黃暐瀚10字總結 - 政治 韓國瑜做了什麼？ 讓網友一改態度 大讚：做對了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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