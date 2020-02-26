針對關於開放第三地太陽能電池進口一事，聯合再生(3576)董事長洪傳獻今天表示，個人和公司都沒有主張開放第三地生產的電池／模組進口台灣！當初討論的議題是如何解決此次新冠肺炎造成太陽能電池斷鏈的Solution，從站在國家的角度來看問題，是可以考慮在第三地設廠的台廠，在此特殊時期，讓這些由台灣本地公司在第三地生產的電池，可以進口補足料源缺口。洪傳獻強調，這也只是一個想法，並沒有一定要這樣做，還是需要大家的討論。

洪傳獻指出，由於目前新冠疫情的發展仍有變數，物流在現階段是最棘手的，大陸生產陸續復工，但物流的問題卻還是不順暢。台廠雖然大都還有1~2個月的備料，但之後若物流仍不順暢，就會真的形成部分「斷鏈」。

對於業界指稱「聯合再生主張開放東南亞生產的電池／模組進口台灣！」洪傳獻生氣地表示：「聯合再生能源從來沒有主張過第三地生產的電池或模組進口台灣，不知道這樣的主張從何而來?!」

洪傳獻認為，台灣的太陽能廠有些在第三地有生產電池，如果大陸的物流遲遲未能獲得改善，一但形成斷鏈，這些經過經濟部VPC認證的台廠，是否可以將位於東南亞的多餘產能進口到台灣，作為紓解短期斷鏈危機的一個解決方案。

洪傳獻強調，自已是從國家和產業的角度來看問題，找到最適當的解決方案前，各種想法都是可以討論，但不能被曲解！

(時報資訊)