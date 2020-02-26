因新型冠狀病毒快速在全球擴散，加劇投資人對全球經濟衝擊的擔憂，周二費城半導體指數再度重挫，創下了金融危機以來最大的4日百分比跌幅，宣告跌入修正區（較近期高點跌至少10%）。

費城半導體指數周二大跌3.2%，與2月19日創下的歷史高點相比已下跌約12%，創下2008年來最大的4日跌幅。但即使經歷近來的下挫，在晶片需求即將復甦的樂觀預期帶動下，費城半導體指數過去12個月以來仍累計上漲了27%。如此強勢的表現，早讓許多投資人擔心晶片股恐特別容易受到意外的壞消息打擊。

輝達（Nvidia）周二股價大跌4.11%，收在262.05美元，此前野村證券旗下研究機構Nomura Instinet因擔心新冠肺炎疫情對需求的影響，將該繪圖晶片大廠的股票評級由「中性」調降為「減碼」。該研究機構並將2020年全球晶片產業營收預測由4370億美元下修為4290億美元，意即將產業營收成長預測由原先的6%下修為4%。

智慧手機晶片大廠高通（Qualcomm）收跌3.72%，為80.22美元。高通加上輝達，對費城半導體指數的拖累最大。費半指數所有30檔成分股中，有29檔收黑，僅台積電（2330）收高，漲幅0.6%。

(時報資訊)