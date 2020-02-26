《國際產業》日經：特斯拉與Panasonic結束太陽能電池合作業務 11:422020/02/26 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日經新聞報導，美國電動車大廠特斯拉與日本Panasonic公司將結束共同生產太陽能電池的合作關係，因Panasonic正加快汰弱留強的業務重組腳步。 受此消息打擊，周三東京股市Panasonic盤中跌幅擴大，目前跌1.1%。 數周前特斯拉宣布引進南韓LG化學與中國寧德時代新能源科技，以分散電動車電池供應來源，擺脫Panasonic是其獨家電動車電池供應商的模式。日經報導指出，特斯拉與Panasonic有意在特斯拉電動車電池業務上繼續合作。 (時報資訊) #Panasonic #特斯拉 #業務 #電動車電池 #日經 也許您會感興趣 推薦閱讀 創新要搶快 金融業務試辦案超車監理沙盒 13:162020/02/23 財經 他曝下波「屠殺日」 散戶只能逃命？ 19:012020/02/23 財經 電動車市場競爭加劇 特斯拉龍頭地位難以撼動 23:142020/02/24 財經 特斯拉無敵手 穩坐龍頭寶座 04:102020/02/25 全球財經 憂新冠肺炎疫情衝擊全球經濟 日經暴跌逾1000點 09:382020/02/25 國際 「陸版特斯拉」蔚來汽車總部落戶合肥 11:302020/02/25 財經 《日股》憂疫情擴散，日經指數一度跌近5％ 12:332020/02/25 財經 《國際產業》精簡業務，Expedia宣布裁員3,000人 14:322020/02/25 財經 《日股》日經指數收跌3.34％，創14月最大跌幅 16:142020/02/25 財經 營收首破千億 順豐變飆股 04:102020/02/26 全球財經 財經熱門新聞 十幾年前沒買房後悔？ 專家揭台灣人陷慢速破產 - 財經 「市場人心終於怕了」 老謝曝美股今晚走勢 - 財經 川普出招穩民心！ 美股早盤勁揚逾300點 - 財經 最黑暗1天！油價恐怖閃崩 沙國驚曝下場 - 財經 華為慌了！驚傳砍單台積電給這家陸廠 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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