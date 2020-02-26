日經新聞報導，美國電動車大廠特斯拉與日本Panasonic公司將結束共同生產太陽能電池的合作關係，因Panasonic正加快汰弱留強的業務重組腳步。

受此消息打擊，周三東京股市Panasonic盤中跌幅擴大，目前跌1.1%。

數周前特斯拉宣布引進南韓LG化學與中國寧德時代新能源科技，以分散電動車電池供應來源，擺脫Panasonic是其獨家電動車電池供應商的模式。日經報導指出，特斯拉與Panasonic有意在特斯拉電動車電池業務上繼續合作。

(時報資訊)