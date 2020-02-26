立委傅崑萁是否能夠恢復國民黨籍意外成為國民黨主席選舉焦點議題，主席候選人郝龍斌對於傅崑萁恢復黨員案表示「樂觀其成」，另一位候選人江啟臣則表示就照制度走，想要恢復或加入的同志，看是不是用可能的方式增加加入的正當性。

郝龍斌表示，傅崑萁過去幾次總統大選都支持國民黨，他現在也加入國民黨立院黨團運作，「朋友要多敵人要少，樂觀其成」，郝龍斌認為，傅的黨籍案目前就是照黨內機制去走就可以。

江啟臣表示，國民黨絕對需要更多朋友，但也需要制度，對於傅案他認為就是按照制度走。至於外界觀感的部分，他認為可以採「陳玉珍模式」，陳玉珍就是加入黨團運作之後恢復黨籍，提升回來的正當性，外界在看的就是制度性跟正當性。

至於黃復興黨部改革的問題，郝龍斌認為，黃復興絕對不能裁撤，但是可以精進，相信以他對黃復興的認識跟了解，跟他對黃復興組織上做的努力相信大家都認同。

江啟臣表示，黃復興式最忠貞的，黃復興黨員也樂見看到改革跟進步，會主動參與，改革不是針對特定人或特定黨部，是整體來思考，怎麼要讓國民黨升級跟現代化，黨務改革要全盤性，不是針對性。

(中時 )