疫情防控進入關鍵時期，但市民的警惕正在放鬆。近日北京部分超市個別門店出現顧客擁擠、密集排隊等人員聚集現象。2月26日，北京市商務局發布「防止超市人員聚集」的緊急通知，要求各超市要嚴格按照人均面積不少於2平方米的規定，核定最大客容量並設專人進行管理。

北京市商務局相關負責人表示，近日北京部分超市個別門店出現顧客擁擠、密集排隊等人員聚集現象，給疫情防控工作帶來風險和挑戰，暴露出部分企業疫情防控工作有所鬆懈，主體責任落實不到位等問題。當前疫情防控已到了最關鍵的時刻，各單位務必壓實壓緊「四方責任」，以更嚴的要求、更高的標準、更實的舉措抓好落實，做到疫情防控無死角、無盲區、無漏洞。

通知要求，有條件的超市要推廣使用智慧快速自動感應設備，提高檢測體溫效率，精準篩查人員情況，避免人員聚集。各超市門店要嚴格按照人均占有面積不少於2平方米的規定，核定最大客容量並設專人進行管理。在稱重、收銀等易造成人員聚集的區域，要安排專人進行疏導；人員較多時要多設稱重點，打開全部收銀通道。

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(旺報 )