Western Digital發布全新嵌入式通用快閃儲存（UFS）裝置Western Digital iNAND MC EU521，幫助行動應用開發者為5G智慧型手機用戶提供更優質的使用體驗。在JEDEC發表最新UFS 3.1快閃記憶體標準後，Western Digital不僅率先支持該標準下的加速寫入（Write Booster）技術，同時也是業界第一家針對UFS 3.1標準的5G應用與功能提供最佳化商用儲存解決方案的廠商。

Western Digital iNAND MC EU521嵌入式快閃儲存裝置，讓行動應用開發者可以充分利用UFS 3.1高頻寬介面（Gear 4 / 2 Lane）與SLC NAND快取的優勢。它提供最高800MB／s的連續寫入速度，創造更優質的使用體驗，例如下載4K與8K媒體內容、從雲端傳送大型檔案與玩遊戲等。iNAND EU521將於三月上市，有128GB與256GB兩種容量可選擇。

Western Digital車用、行動與新興事業部資深副總裁暨總經理Huibert Verhoeven表示：「智慧型手機已成為人們主要的運算裝置，進行串流影片、播放音樂、玩遊戲、拍照、付款與導航等應用，因此用戶對手機效能與容量的要求愈來愈高。iNAND EU521中的SLC快取與加速寫入功能可大幅提升手機效能，若搭配5G的連線速度，用戶可以前所未有的速度下載電影；這些優勢再加上其他功能，EU521將是行動設備製造商的絕佳選擇。」

Omdia記憶體與儲存部門資深總監Craig Stice表示：「Western Digital採用JEDEC新發布的UFS 3.1儲存標準，為5G應用提供更卓越的資料寫入及快取功能，實現智慧型手機更驚人的下載速度、加速大型檔案的儲存速度，並支援資料密集型的應用。藉由迅速支援業界標準，Western Digital希望能為行動裝置製造商提供市場就緒解決方案（market-ready solution）。」Omdia為世界領先的技術研究公司，是研究機構Informa Tech（旗下品牌包括Ovum、Heavy Reading與Tractica）收購IHS Markit技術研究部門後成立的公司。

Western Digital的行動裝置解決方案專為智慧型手機與行動裝置設計的Western Digital iNAND儲存解決方案採用96層3D NAND快閃記憶體與先進的UFS介面技術，提供無與倫比的使用體驗。此商用的嵌入式系列產品能為4K／8K影片、擴增實境、虛擬實境與AI等資料密集型的應用提供穩定的高效能。Western Digital也為行動裝置用戶提供售後市場（after market）記憶卡、創新的資料備份與充電裝置。

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