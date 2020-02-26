美股25日再度重挫逾800點，連續2天跌了約1,900點，引發市場恐慌情緒上升，亞洲股市26日多出現下挫走勢，台股一早大跌百點指數逼近11,400點，隨著市場特定買盤逢低承接，金融、傳產股相繼翻揚，指數拉升80多點至11,494點，小跌24點，惟市場多空交戰激烈，至11點半時下跌約70點。

美股連續2日大跌，外資提款台股的偏空操作趨勢不變，大型權值股跌勢相對較深，尤其以電子股為市場殺盤重心，而近日受到疫情衝擊而大跌的傳產股，則由電器電纜、鋼鐵、橡膠等帶頭反彈，而連日大漲的造紙依然是盤面最強勢的族群。

台股上周表現在國際股市中獨弱，而本周來表現相對抗跌，投資專家表示，之前許多國際股市都已回補武漢缺口，台股則表現弱勢，本周歐美等股市補跌，台股表現相對有撐，逢低包括政府基金、官股銀行、壽險資金等，均逢低加碼布局，估計今天成交值可能略放大至1,600～1,700億元，顯示低檔接手意願不弱。

(工商 )