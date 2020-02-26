促轉會於今日在台大舉行「台灣轉型正義資料庫」發布會，促轉會指出，資料庫以威權統治時期有罪判決案件受裁判人為單位，彙整當時各審理機關對其刑度作成的建議或決定，資料庫已在網路上公開，供民眾查詢研究。

促轉會發言人葉虹靈指出，推動轉型正義的基礎工作之一，是瞭解威權統治下有多少人受害，這項基礎工作除了指認受害者外，也應釐清他們受害的過程。促轉會代理主委楊翠指出，這些資料來自檔案局與國家人權博物館，因為資料量龐大，所以資料庫發布時間由去年十二月延後到現在。資料庫內的受裁判人數會持續增加，目前內容聚焦於開庭到判決階段，以後也會補充開庭前和判決後的情形。

促轉會舉例，文學家葉石濤曾被判感化，但後來因國防部長周至柔認為刑度太輕，改判有期徒刑五年。而保有軍事審判最終決定權的蔣中正也曾加重或減輕案件的刑度。

促轉會指出，資料庫有兩個主要貢獻，首先，了解威權統治時期政治案件受難者的整體圖像，資料庫針對受裁判人的性別、年齡、籍貫、刑度等各方面提供交叉分析搜尋，促轉會舉例，受裁判者當中，外省人約有4300位，佔45％，明顯高於佔總人口的比率。

其次，是把參與壓迫體制的各層軍政官員姓名與行為整理出來，作為討論反省歷史的起點，資料庫使用者可採用受裁判人或軍政官員姓名來搜尋。

政治受難者呂昱也受邀到發布會致詞，他表示，當年他的案子開了十幾次會才決定，參與者都不是法律人，而是軍方或情治人員，透過軍事審判最高統治者更方便下指導棋，並製造恐懼，強化社會控制。最終他由十五年有期徒刑被加重至無期徒刑。

(中時 )