蔡英文總統將於5月20日宣誓就職，台北市長柯文哲今天上午出席新新公園啟用典禮，致詞時爆料指出，總統就職典禮有別上屆在總統府舉辦，將改在6月才要在南港開幕的台北流行音樂中心舉辦，但柯文哲才剛脫口，疑似怕話講太滿，趕緊說「不過現在牽涉到疫情，我不曉得」。

(中時 )