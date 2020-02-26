柯文哲又爆料 小英就職典禮將辦在這 12:132020/02/26 中時 譚宇哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲今天上午出席新新公園啟用典禮。（譚宇哲攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統將於5月20日宣誓就職，台北市長柯文哲今天上午出席新新公園啟用典禮，致詞時爆料指出，總統就職典禮有別上屆在總統府舉辦，將改在6月才要在南港開幕的台北流行音樂中心舉辦，但柯文哲才剛脫口，疑似怕話講太滿，趕緊說「不過現在牽涉到疫情，我不曉得」。 (中時 ) #就職 #典禮 #柯文哲 #總統 #就職典禮 也許您會感興趣 推薦閱讀 柯P籲公開案足跡 陳時中重砲轟：我不太高興 11:112020/02/23 政治 柯文哲稱不知「北部女」 侯友宜：防疫不要口水 12:222020/02/23 政治 柯文哲回新竹參拜廟宇遶境 低調不談疫情 12:262020/02/23 政治 王鴻薇：柯文哲真的不知道第24例嗎？ 19:192020/02/23 政治 社論／陳時中柯文哲，到底誰打臉誰 04:102020/02/24 時論廣場 公布病例地圖轉彎？柯笑：現在都要順時中 11:092020/02/24 政治 限醫事人員出國引反彈 柯文哲：沒必要 12:082020/02/24 政治 民眾黨成立「國家治理學院」即刻備戰2022與2024 12:212020/02/24 政治 柯文哲喊現在要順時鐘 陳時中回應了 17:332020/02/24 政治 劉真住院消息為何外流？鄭弘儀一句話暗酸柯P 11:312020/02/26 娛樂 政治熱門新聞 不幫韓講話了？林佳新坦言韓除做這件事 別無選擇 - 政治 大甲媽祖繞境要停辦？網「一面倒」狂洗這7字！ - 政治 「蔡政府」最新民調出爐！網看完驚嘆：難以置信 - 政治 玩真的！？韓粉連署向白宮提案 吶喊要罷蔡 - 政治 預測疫情過後的兩岸...黃暐瀚10字總結 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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