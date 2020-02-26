工業電腦廠廣積（8050）董事會通過股利分派案，擬配發每股現金股利2元，其中以盈餘配發1.5元、資本公積配發0.5元，以昨（25）日收盤價43.9元計算，現金殖利率約4.56％。公司將於6月17日召開股東常會，全面改選董事。

廣積尚未公布2019年財報，自結合併營收38.15億元，年減3.05％，為近5年低點。按股利公告揭露資訊，歸屬母公司稅後淨利2.55億元，年減16.83％，為近6年低點，每股盈餘（EPS）估約2.12元，盈餘配發率約94.34％。

不過，以此推算，廣積去年第四季自結合併營收11.01億元，季增達28.8％、年增達10.82％。歸屬母公司稅後淨利達0.72億元，季增達4.37倍，每股盈餘0.6元，優於第三季0.11元，並較前年同期稅後虧損0.56億元、每股虧損0.48元顯著轉盈。

廣積受惠高爾夫球教學機台、美系客戶中高階網通產品專案出貨帶動，帶動去年第四季營運動能顯著躍升，擺脫前三季疲弱態勢。展望今年，在網通產品持續拉貨、日系邊緣運算產品及電子看板需求看增下，今年營運展望轉佳，成長動能可望進一步增溫。

此外，廣積旗下博弈設備廠廣錠走出調整陣痛期，隨著博弈機台設備專案需求增溫，配合攜手美商普威及日商村田切入儲能系統業務，最快2月底可望出貨，可望帶動今年營運谷底反彈，對母公司廣積營運挹注動能。

廣積2月初宣布實施庫藏股，預計在40～55元間買回2000張股票，近期股價表現相對穩定。今（25）日股價跟隨大盤開低，最低下跌1.37％至43.3元，但隨後在買盤敲進下翻紅，早盤上漲1.25％至44.45元，位居工業電腦（IPC）族群漲勢前段班。

(時報資訊)