合勤控(3704)旗下的兆勤科技，榮獲國際電腦安全協會(ICSA實驗室)頒發連續二十年傑出資訊安全測試(EIST)獎，至今全球包含微軟僅5家國際大廠獲得此殊榮。

ICSA實驗室隸屬於美國電信大廠Verizon，為業界公信度極高的獨立運作認證機構，以第三方公正立場，專門進行資安產品認證測試，包含進階威脅防護解決方案、防間諜軟體、防毒軟體、IPSec VPN及網頁應用程式防火牆(WAF)等。每年頒發的傑出資訊安全測試(EIST)獎，表揚全球各家連續通過五、十、十五及二十年資安認證的廠商，兆勤科技為所有獲獎品牌中唯一台灣代表，更獲得最高榮譽的20年獎，獲獎產品涵蓋全系列資安產品，包括UTM、ATP和VPN防火牆。

兆勤科技商務Gateway事業總處協理晏自強表示，業界一般公認獲得一次EIST獎(連續5年)就是相當不錯的成績，兆勤科技這次摘下連續二十年的傑出獎，不僅是台灣第一，更排名全球前五，這証明兆勤資安產品與解決方案具備國際認可的高品質與高效能。

兆勤科技得獎產品包含去年剛推出的智能ATP防火牆，具備不斷成長的雲端情資資料庫、沙箱機制及主動式黑名單防護功能，能夠防禦來自駭客的新型攻擊、勒索病毒與阻斷式攻擊，讓人力跟資源都有限的中小企業，應付各種新式威脅時更加事半功倍。

晏自強表示，雖然產品開發的過程漫長且所費不貲，但我們成功整合效能、可擴充性、雲端沙箱及多層次防禦等重要元素於一體，持續為中小企業提供一個完整且有效的資安解決方案，這也是能夠連續二十年獲得ICSA實驗室傑出資訊安全測試獎的主要原因之一。

(時報資訊)