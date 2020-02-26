美國記憶體大廠美光與宜鼎（5289）等七家工業物聯網相關公司合作，提供解決方案；美光工業商數（IQ）合作夥伴計畫為高品質、堅固且持久耐用的工業用IoT產品奠定標準。

美光科技（Nasdaq: MU）今日推出其工業商數（IQ）合作夥伴計畫（Industrial Quotient Partner Program），再次強調其對工業物聯網市場的三十年承諾。

有美光及其他創辦成員如研華科技（Advantech）、華騰國際（ATPElectronics）、Greenliant、宜鼎國際（Innodisk）、控創科技（Kontron）、MercurySystems及Viking Technology做為強力後盾，美光的IQ合作夥伴計畫所推廣的設計解決方案，可在如工廠自動化、運輸及國防系統等廣泛的物聯網應用上提供高品質、可靠且持久耐用的產品。

美光嵌入式業務部門行銷副總裁Kris Baxter表示，因應工業物聯網應用持續廣泛的增加與部署，為嵌入式應用選擇適合的工業用記憶體與儲存解決方案就變得更為重要。IQ合作夥伴計畫鞏固了其工業客戶的信心，讓他們能確信為自己的IIoT設計選擇了最佳產品，並已將其總體擁有成本減至最低。這不僅有助符合未來工業用解決方案的基本要求，還透過簡化的產品生命週期管理確保產品可長期維持可靠性與品質。

宜鼎國際公司表示，宜鼎這次與美光合作，有助帶領業界邁向人工智慧物聯網（AIoT）的未來。

工業物聯網（IIoT）正持續迅速地推動製造業的變革。這項改變除了將自動化和連網性延伸到傳統工廠之外，也在各種工業垂直應用催生對更多資料收集、溝通傳輸、即時分析和資料導向決策的強烈需求。IQ合作夥伴計畫旨在滿足供應鏈的更大幅度整合及合作的需求，這一點正是設計現今工業用解決方案時不可或缺的。

(時報資訊)