新冠肺炎(NCP, COVID-19)疫情持續延燒，配戴口罩與勤洗手是政府主要宣導的防疫辦法。為了有效保障口罩在國內供應無虞，行政院在 1 月底宣布口罩禁止出口、在 2 月 4 日宣布 2 月 6 日起實施口罩實名制。當初這兩項看似不盡人情的政策，如今在疫情爆發的日韓兩國都紛紛傳出讚嘆聲。更有日媒大讚政務委員唐鳳與民間工程師攜手打造的口罩供需平台。台灣這一次在防疫上的成績，可說是鄰近各國都有目共睹。

日本網路媒體《Meg2 News》報導，因為新冠肺炎疫情，日本自 1 月底開始就出現口罩缺貨情況，而雖然台灣也有口罩供應不足的情況，但是在政務委員唐鳳攜手民間工程師開發「口罩供需資訊平台」的工具後，消費者可以透過網站工具查詢口罩購買地點，且得知概略成人口罩與兒童口罩的存貨。該網站對於此平台在短短幾天內便開發完成，並向大眾公開，還有衛福部疾管署推出的 LINE 官方帳號(疾管家)，以及也可透過 iPhone Siri 等工具查詢到口罩相關購買資訊的方法都大為讚賞。

除了指出台灣在口罩購買的資訊與查詢管道上，結合政府與民間的力量，讓資訊清楚透明。該網站也點到台灣實施的口罩實名購買制度。也是有助於管控口罩供需，避免缺貨情況長期無法緩解的原因之一。

該報導指出，台灣能在短時間內開發出口罩供需資訊平台，政務委員唐鳳可說是功不可沒。他曾在 2019 年入選美國《外交政策》（Foreign Policy）期刊的2019全球百大思想家（Global thinkers），目前年僅 39 歲。對比來看，日本首相安倍晉三在 2019 年延攬當時高齡 78 歲的竹本直一擔任科學技術大臣，而引發爭議。面對嚴峻的疫情，日本人可說是殷切期盼 IT 資訊產業能夠發揮更強大的正面影響力。

(中時電子報)