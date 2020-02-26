◎第31例曾到補習班 侯友宜：接觸者已全數隔離

中央25日公布第31確診個案是名11歲學童，他因曾在寒假期間出入補習班，引發家長恐慌。新北市長侯友宜26日市政會議後受訪指出，新北市很早就提醒民眾到密閉空間要戴口罩，並要求補習班加強防疫消毒工作，這名確診孩子據疫調結果，到補習班時有戴口罩上課，所有與他接觸的學生都已經在開學前隔離，沒有進入學校，請市民安心。

◎最貪女課員判無罪 最高法院狠打臉

因檢舉前汐止市長黃建清貪汙被稱為「肅貪女英雄」的汐止區公所民政課前視導王玉升，遭控向祭祀公業保儀大夫管理人索賄2億多元，變成最貪女課員；士林地院將王女重判13年，高院逆轉判無罪後引發爭議，最高法院用6大理由指摘錯誤，撤銷無罪判決、發回更審。

◎西堤號召捐血 免費送套餐5折券

受到新冠肺炎疫情影響，民眾因減少外出、大幅降低出門捐血意願，加上自中、港、澳、星返台後，依規定必須暫緩捐血限制，全台血液庫存量告急！王品（2727）集團旗下品牌-西堤牛排，挺身召喚全台1.4萬名「熱血青年快出來！」符合捐血資格並完成捐血合格者，即贈西堤套餐單客5折券，感謝響應愛心捐血。

◎台中口罩詐騙 1個月73人上當

民眾聞「疫」色變，詐騙集團與時俱進，利用民眾看到口罩就急於搶購的心態，於臉書社團、拍賣網站謊稱有大量口罩可售，民眾匯款後才發現對方根本不是口罩廠商或失聯，台中市警三分局日前上廣播節目受訪，宣導如何打詐過招，也透露口罩等防疫商品詐騙截至2月21日全台已有73人因此遭詐。

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(中時電子報)