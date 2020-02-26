王惠美表示，對於大甲媽遶境，尊重中央防疫中心決定。（吳敏菁攝）

鎮瀾宮今天上午宣布續辦大甲媽遶境，往年過境彰化，搶轎、流水席在彰化都是最熱，萬人蜂擁，彰化縣政府廣場和中庭，也是最大香客歇腳「游牧中心」，帳篷、睡袋綿延，但為了這次新冠肺炎的威脅，彰化縣政府首度管理香客進入中庭限制兩百人次。

大甲媽遶境續辦掀起了熱議，大陣仗動員秩序維安，不少員警私下擔憂面對的是看不到的「敵人」，縣長王惠美今天接受媒體採訪，被問及對大甲媽續辦的看法，公開表示，尊重中央疫情的意見。

王惠美強調，第一、中央疫情中心有他們自己的決定，第二、媽祖如果有有允，應該也有祂的道理，主辦單位也會做好最好的準好，參與的香客也會考量自己的健康狀況。

但為了預防過度群聚，王惠美表示，歷年來縣府中庭都是開放給香客使用，但考量到空氣流通等，今年做出200員額限制，進出也會量體溫，碗筷，個人衛生配備，都要自己帶好，口罩也要戴好。

王惠表示，畢竟是眾人群群，要怎麼做好準備，應該看香客自己的抉擇，縣府持續友善信徒方便，一樓廁所還是開放使用，但進出總量就是限制在200人次，廣場外圍會廣設流動廁所，讓香客盡量選擇在較開放的空間歇腳。

(中時 )