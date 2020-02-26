桃園市議會議長今天北上拜會國民黨桃園立委。（趙婉淳攝）

桃園市議會議長今天北上拜會國民黨桃園立委。（趙婉淳攝）

桃園市議會議長邱奕勝今天北上拜會國民黨桃園立委，共同爭取桃園建設，詢及是否有意更上一層樓，競逐桃園市長，邱奕勝強調，此時不是選市長的時候，但若鄉親或黨有這個需要，他不排除。他也透露，中午將和桃園市長鄭文燦共餐，一同爭取桃園建設經費。

邱奕勝上午特地到立法院一趟，如大家長般探望議員出身，今年選上立委的萬美玲、魯明哲，以及資深立委呂玉玲和新科立委張玉美，也關心他們午餐溫飽，貼心送上微波爐、大同電鍋，邱說，國會生態和議會不太相同，聽說立委吃飯比較沒有那麼方便。

詢及此趟和藍委寒暄問暖，是否意在尋求藍委支持選下一屆桃園市長，邱奕勝說，今天的拜訪和市長選舉無關，中午也邀請桃園市長鄭文燦聚餐，盼共同爭取桃園的建設經費。

媒體追問，言下之意無意參選桃園市長？邱奕勝表示，現在不是選市長的時候，「但到時候若鄉親或黨有需要的話，我也不排除」。

國民黨將在3月7日舉行黨主席補選與中常委改選，爭取中常委的前立委童惠珍也現身爭取支持，發放文宣，邱打趣地說，「我一定蓋給妳啦」，他也提到，黨主席候選人江啟臣、郝龍斌各有特色也都非常優秀，希望選舉結束國民黨團結一起，為台灣的前途努力。

至於傅崐萁恢復黨籍案卡在中央考紀會程序未完備，邱說，傅崐萁任花蓮縣長得到花蓮鄉親支持，擁有高民調，一切交給中央考紀會處理。

「傅崐萁回來藍營也無妨」，他強調，國民黨此時正是需要人才時刻，在立院多一席立委，也多一分力量為國民黨努力，未必是壞事，但還是交給考紀會處理。

(中時 )