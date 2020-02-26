香港財政司司長陳茂波26日在新一份「財政預算案」中表示，經詳細考慮後，會向18歲以上的香港永久性居民發放1萬港元，一方面鼓勵及帶動本地消費，另一方面緩解民眾的經濟壓力。預計措施可讓約700萬人受惠，涉及約710億港元支出。政府會在立法會撥款後，盡快公布計劃的細節。

陳茂波強調，雖然這項現金發放計劃涉及大額公帑，但由於是針對目前特殊情況而推行的特殊措施，不會對財政造成長遠負擔。陳茂波認為在經濟下行而財政儲備仍然充裕的時候，可以在公共支出方面擴大力度，刺激經濟，與民眾共渡難關。

另一方面，針對就業情況惡化，政府會每年增撥3,000萬港元，優化勞工處的就業計劃，進一步鼓勵僱主雇用年長人士、青年及行動不便人士。措施包括調升在「中高齡就業計劃」、「展翅青見計劃」及「就業展才能計劃」下，僱主可獲發的在職培訓津貼金額的上限。優化措施預計於2020年下半年推出，每年可讓約4,000人受惠。

香港的經濟因過去多個月的「反送中」事件及新冠肺炎疫情受到沉重打擊。陳茂波指出，面對經濟下行，預期來年政府收入會減少，政府必須審慎理財，確保財政穩健。但相信在經濟不景氣和社會氣氛沉重的時候，即使面對財政赤字，政府也應多做一點。

(工商 )