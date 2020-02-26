復健科主任廖宜新表示，伍女經過這次很配合復健治療，利用球、拉力機等機具訓練肌耐力，並加強訓練吞嚥及語言治療功能，不到1個月就能緩慢行走。(吳建輝攝)

伍女因為多次心肺功能停止，造成大腦缺氧受損，語言與四肢功能也受到影響，講話困難、也不法像正常人一樣行走，最後轉至復健科進行職能治療。(吳建輝攝)

黃鎧翊則提醒民眾，在術後若得到醫師允許，建議盡快下床走動，讓四肢活動。(吳建輝攝)

彰化一名50歲伍姓婦女，術後返家幾乎不下床，1周後因身體虛弱無力，到衛福部彰化醫院住院救治，沒想到隔天因為太久未走動，造成伍女下肢深層靜脈栓塞，血栓往上流，肺動脈被血塊塞住，造成肺栓塞，沒了呼吸心跳， 醫護人員緊急搶救2個多小時，才將伍女救回。

伍姓婦女家屬表示，日前伍女開刀切除子宮肌瘤後返家休養，但因為開刀後身體虛弱不想下床，連吃飯、大小解都要在床上，一個禮拜後突然覺得全身無力，食慾不振還會喘，因此到彰化醫院求助。

彰化醫院急診室醫師黃鎧翊說，當天深夜伍女來診，由於伍女有十多年憂鬱症病史，身體相當虛弱，加上擔心會是術後所造成後遺症，因此將她收治住院觀察，沒想到隔天突然停止呼吸心跳，急救後送入加護病房又停止，來回一共急救4次，花了2個多小時才順利將伍女救回。

加護病房主任林文培表示，因為伍女剛動完手術，不能用血栓溶解劑，只能用抗凝血劑除去肺栓塞，伍女在加護病房昏迷了１個禮拜醒來，因為多次心肺功能停止，造成大腦缺氧受損，語言與四肢功能也受到影響，講話困難、也不法像正常人一樣行走，最後轉至復健科進行職能治療。

復健科主任廖宜新強調，伍女經過這次很配合復健治療，利用球、拉力機等機具訓練肌耐力，並加強訓練吞嚥及語言治療功能，不到1個月就能緩慢行走，如未能及早復建或許恢復的狀況，就不會如此順利。

黃鎧翊則提醒民眾，在術後若得到醫師允許，建議盡快下床走動，讓四肢活動，長期臥床容易造成下肢深層靜脈栓塞，若血栓往上流造成肺栓塞，嚴重就會像伍女停止心肺功能，除了預防血栓之外，還能增加腸胃蠕動、降低腸阻塞發生等，術後多動就能避免更多的憾事發生。

(中時 )