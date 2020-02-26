基隆市長林右昌則表示，短期內不會發生，但的確是終極的交通規劃。（吳康瑋攝）

基隆市長林右昌則表示，短期內不會發生，但的確是終極的交通規劃。（基隆港務分公司提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市長林右昌則表示，短期內不會發生，但的確是終極的交通規劃。（基隆港務分公司提供／吳康瑋基隆傳真）

台鐵未來可能不進入基隆停靠？基隆港務分公司於26日上午針對基隆港國際級新地標招商指出，為有效紓解通勤族交通需求，並提供民眾及觀光遊客運輸方案新選擇，規劃台鐵未來不進入基隆服務，基隆端改由以輕軌為主要軌道工具，對此，基隆市長林右昌則表示，短期內不會發生，但的確是終極的交通規劃。

港務分公司指出，基隆輕軌建設經費103億元，全長19公里，沿途停靠除台鐵現有的基隆等站以外，還另外規劃新增六堵、北五堵、樟樹灣、南港展覽館等站，也預留「汐止樟樹灣銜接民生汐止線」、「南港展覽館銜接文湖線及板南線」，在南港車站銜接高鐵及台鐵，目前可行性研究已經通過，預計年底規劃完，2022年開始動工。

港務分公司也表示，除台北、花蓮之間台鐵班次可能有效提升外，也能大幅提升台北、基隆間的軌道服務班次，預估可提升月約5分鐘一班，計畫可望在1年半至2年內報行政院核定程序，5至6年內完成施工。

林右昌上午在因應疫情配套措施記者會表示，港公司指的應該是終極交通規劃，當捷運運量和機制非常成熟後，基隆輕軌可以直接到南港高鐵站，代表基隆市被大台北捷運路網所覆蓋。

林右昌指出，至於鐵路運輸部分，要視北宜直鐵或北宜高鐵最後政策決定，才有辦法做相關規劃，不過，屆時至少長途車輛應該會以七堵作為發車站，其他就以捷運運輸覆蓋。他強調，這應該是長久之後的狀況，不會在短期發生，希望大家可以瞭解，這對基隆未來運輸規劃其實有非常大的幫助。

(中時 )