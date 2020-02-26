「國標女王」劉真月初因心臟問題入院治療，至今搶救第20天，她和老公辛龍鶼鰈情深，當年外界封兩人為美女與野獸，她則回應會選擇辛龍是另一半非常疼她，而雙子座的劉真在婚姻裡也不盡然是小公主的角色，閨密爆料，劉真若外出出遊一定會拍照傳給辛龍，好讓對方安心，「尊重」辛龍的程度被笑說是「夫管嚴」。

劉真和辛龍2014年在夏威夷舉行浪漫私人婚禮，婚後她和好友楊麗菁、邰智源上節目《SS小燕之夜》，當劉真聊到和辛龍因參加中視節目當評審而產生好感交往，邰智源則在一旁笑虧自己當時完全被冷落，又指辛龍完全是見色忘友。

和劉真相識多年的楊麗菁則說，和辛龍交往後，劉真只要出門都會搶著拍周遭的照片或是揪人自拍，接著傳給辛龍報備目前去向，只為了滿足辛龍的不安全感，而身為寵妻魔人的辛龍，只要劉真開口就會生出老婆想吃的菜色，照顧愛妻可說無微不至。

邰智源加碼爆料，辛龍當年追求劉真時，為了討她歡心，還曾將商演廠商送的燕窩全部燉給劉真吃，讓一旁的張小燕搶著邀功，隔空問辛龍自己也算介紹人之一，是不是該請吃飯或請吃燕窩，全場笑聲不斷。

(中時電子報)