台東縣消防局今天舉辦新冠肺炎防疫演練。（莊哲權攝）

在新冠肺炎疫情陰霾下，228連續假期，台東縣許多飯店住房率不減反增，面對即湧入的人潮，對於防疫工作是一大考驗，台東縣消防局今天辦理救護人員整備演練，縣長饒慶鈴強調，各項消毒除汙工作必須做到滴水不漏，台東縣一定可以有效阻絕病毒入侵。

開學後第1個連假即將到來，雖然面臨新冠肺炎的威脅，台東228連假，許多飯店住房率都達8成以上，民宿也逾5成，人潮湧入，加強各項防疫措施是當務之急，為了防患於未然，台東縣消防局今天辦理新冠病毒防疫演練，縣長饒慶鈴也到場了解。

演練內容為救護人員防護裝備穿著及脫除、接觸疑似案例患者、人員除汙及車輛消毒處理等，救護科長劉東興說明，如何防止救護人員及其他救護案件的傷病患遭受病毒感染，是最重要課題，因此，消防局從指揮中心受理救護案件開始，救護人員一定要做好個人的防護措施，送醫返隊後，救護車也務必確實完成除汙工作。

饒慶鈴表示，再過2天就是228連續假期，也是各級學校開學後的第一個連續假日，台東各飯店住房率都很好，對防疫工作來說是個重要考驗，在看過演練後，對於防疫措施的SOP流程，確實做到環環相扣、滴水不漏，對於台東縣的防疫能力更有信心。

饒慶鈴也呼籲社會大眾，在打電話請求救護車時，對於指揮中心有關旅遊史及接觸史等各項重要防疫資訊的詢問，一定要如實告知，讓救護人員做好萬全的準備，衛福部立台東醫院是本縣指定應變醫院，馬偕及東基為隔離醫院，只要大家都能通力配合，相信一定可以有效阻絕新冠病毒的侵襲。

(中時 )