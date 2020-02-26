法治時報社長黃越宏不滿檢察官林達接受媒體採訪時，以「施壓」一詞指他意圖影響法官審判，提告求償100萬元。台北地院今天上午開庭，花蓮高分檢前檢察長林朝松也到場聲援，盼司法公正審理，以昭是非曲直。

本案源於幸福人壽前董事長鄧文聰涉掏空公司資產127億元案，有媒體報導「鄧文聰掏空案驚爆一審法官遭關說脅迫」，影射黃越宏對法官關說脅迫，北院事後以新聞稿澄清此事，遭林達批評「替這樣『施壓』的記者粉飾行為…」，黃因此對林達提告。

黃越宏今開庭表示，他擔任司法記者以來，從未脅迫過任何一位司法官，因他不是刑案偵辦單位，採訪重點在於司法官辦案程序是否合法。當時他採訪幸福人壽案，承審法官江俊彥抱怨工作量很大、很累，他才附和回答，辦這種矚目案件，言行一定要格外小心。

黃越宏說，他當時接獲2件檢舉，一是幸福人壽案程序不公，另一則是江俊彥從不加班，每月卻領加班費，他當下決定只採訪程序不公部分，未就江領加班費部分作筆錄，現在很後悔，否則江就不會在出庭時作偽證。

林達則反擊，黃越宏若認為江俊彥作偽證，就請另案提告，且黃在司法界的風評，就是會施壓、關說。黃若希望撤告，除非不再發行法治時報、不再聯絡司法官員、不再未經通報擅闖司法官辦公室，他才會同意。

林朝松因自認曾被黃越宏羞辱，今也到場聲援，並發聲明指出，黃長年藉採訪名義出入司法機關乃至首長辦公室，專挑大案在司法界穿針引線、到處關說，甚至仗勢媒體施壓，包括他任士林地檢署檢察長期間偵辦的劉政池案，也受到關說。

聲明並指，黃越宏關說若遭拒絕，便透過法治時報藉故發表負面評論，甚至憑空捏造不實詆毀，司法界受其霸凌者不知幾凡，但大多選擇隱忍、只求息事寧人；林達直言批露黃涉關說，實屬仗義之詞，卻遭反控侵害名譽，他因此到場聲援，盼司法公正審理，以昭是非曲直。

(中時 )