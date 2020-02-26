實踐大學即將在3月2日開學，消毒工作由校長陳振貴親自督導，找來除蟲公司到宿舍進行全面性徹底消毒，並淨空3天，確保衛生。（陳振貴提供／李侑珊台北傳真）

護理師協助完成隔離的港澳生測耳溫。（東吳大學提供／李侑珊台北傳真）

東吳大學進行全面消毒工作（東吳大學提供／李侑珊台北傳真）

因新冠肺炎疫情而受到隔離的港澳生，已期滿14天「出關」，實踐大學港澳生步出宿舍時，由校長陳振貴率同仁迎接，並贈送每個人1個橘子，表達大吉大利之意，判之後一切健康平安；東吳大學則為34位港澳生噴上乾洗手殺菌，讓他們能健康地離開隔離宿舍。

實踐大學11日到25日在宿舍接受居家檢疫的10位港澳生，以及22位在校外租屋處完成14天居家檢疫的港澳生，都在25日結束隔離，順利「出關」。

實踐大學表示，港澳生在過去14天隔離期間，每天自行量體溫兩次，並以手機上傳報給防疫小組負責人，三餐則由學校幫忙提供，或自叫外賣，送到宿舍一樓後自取；垃圾由學校統一請清潔公司協助，並依醫療廢棄物作處理。

實踐大學提到，隔離港澳生對於能提早回台，並完成居家檢疫，又受到學校溫馨的照顧，都感到十分高興與感激。接著下來3天，他們移住另一棟宿舍，當天下午由校長陳振貴親自督導，找來除蟲公司到宿舍進行全面性徹底消毒，並淨空3天。28日起開放供本地生及其他國際生進住，一切恢復正常，準備3月2日開學。

東吳大學則表示，到26日，東吳大學34位港澳生都能平安離開宿舍，不過出關可不馬虎，第一步，學校護理師先幫學生噴乾洗手殺菌，接著替同學測量耳溫進行把關，最後發放5個口罩給同學，並貼心提醒，隔離過後還是要天天自主量體溫，而東吳大學副校長董保城也親自到場關心學生，獻上祝福。

東吳大學提到，開學倒數計時，校方將在3月2日前進行兩次大規模的消毒，並初步祭出「二階段測量體溫安心方案」。第一階段，兩校區架設4個安心體溫量測站，進行自主管理，重點篩檢體溫。三月東吳額溫槍數量將增加到90支，各行政單位和學系，至少有1支額溫槍可使用，人數較多科系則有機會拿到兩支的配額。進出圖書館必須量額溫，上下校車須使用酒精乾洗手，校車冷氣改開外循環，確保空氣流通，另外城中區的兩個地下閱覽室先行關閉，避免多人聚集造成感染。

若疫情持續升溫，東吳第二階段的測量體溫安心方案，升級成全校強制量體溫，屆時將出動一台就要價30萬的專業紅外線熱像儀，超過一定的溫度，紅外線熱像儀就會發出警示音，而更輕巧的手機版的紅外線熱像儀，東吳大學也在積極測試當中。

(旺報 )