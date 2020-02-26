《韓股》確診破千，韓股大跌1.32％ 12:162020/02/26 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南韓國內新冠肺炎確診病例突破 1,100人，周三南韓KOSPI指數盤中大跌1.32%，為2,075.86點，昨日的反彈漲幅全數回吐。 幾乎所有類股都走低，指標股三星電子下挫2.25%，SK海力士跌3.37%，樂金顯示器跌1.69%，樂金化學跌1.5%。在疫情將助長即食品需求的題材帶動下，食品股逆勢小漲。 截至目前為止，南韓新型冠狀病毒感染確診新增169例，累計達1146例，確診死亡人數再增1例，累計達到12人，包括一名來自蒙古的外籍人士。 (時報資訊) #確診 #南韓 #韓股 #1.3 #2% 也許您會感興趣 推薦閱讀 監獄群聚感染 魯浙鄂連環爆 01:552020/02/22 兩岸要聞 6旬婦接觸134醫護 排除院內感染 04:102020/02/23 生活新聞 不斷更新》四國也傳病例! 公主號乘客下船後確診 12:232020/02/23 國際 《商情》需求疑慮，打壓上周五LME期鉛跌近2％ 10:002020/02/24 財經 不斷更新》日感染數達850人 東京、北海道都超過30人 15:412020/02/24 國際 《韓股》疫情失控，韓股暴跌3.87％ 16:162020/02/24 財經 國內新增2確診 與前日確診案例為同一家人 17:172020/02/24 生活 《商情》獲利了結，打壓周一紐約期棉下挫2％ 10:002020/02/25 財經 《韓股》本地投資人撿便宜，韓股反彈漲1.18％ 15:572020/02/25 財經 《美股》憂全球染疫，費半指數跌入修正區 11:422020/02/26 財經 財經熱門新聞 「市場人心終於怕了」 老謝曝美股今晚走勢 - 財經 遭謀殺800點…美媒爆川普驚嚇內幕 - 財經 華為慌了！驚傳砍單台積電給這家陸廠 - 即時 最黑暗1天！油價恐怖閃崩 沙國驚曝下場 - 財經 金價暴衝7年新高！謝金河示警暗藏巨大風險 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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