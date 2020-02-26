南韓國內新冠肺炎確診病例突破 1,100人，周三南韓KOSPI指數盤中大跌1.32%，為2,075.86點，昨日的反彈漲幅全數回吐。

幾乎所有類股都走低，指標股三星電子下挫2.25%，SK海力士跌3.37%，樂金顯示器跌1.69%，樂金化學跌1.5%。在疫情將助長即食品需求的題材帶動下，食品股逆勢小漲。

截至目前為止，南韓新型冠狀病毒感染確診新增169例，累計達1146例，確診死亡人數再增1例，累計達到12人，包括一名來自蒙古的外籍人士。

(時報資訊)