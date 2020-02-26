宗教活動對於台灣各地而言都是非常大的盛事，吸引數10萬信眾參與，今年因受新冠疫情影響，全國上下都專心防疫；台中市議會民進黨團總召陳世凱26日表示，要求台中市政府延後遶境活動及相關群眾聚集的相關宗教活動補助﹐直到疫情趨緩穩定後再加碼補助。

民政局表示，關於防疫期間宗教活動，中央將召集相關宮廟代表開會討論，後續市府民政局也會配合協助。

陳世凱表示，在韓國爆發了新天地教會因聚會導致群聚感染的事件，在泰國以及香港也都有相關因宗教活動導致群眾感染的案例發生；因宗教群聚活動的性質，人與人的接觸會更緊密且頻繁，感染發生的風險也相對提升；他要求市府相關單位，在疫情尚未穩定前先延後相關活動補助，將感染風險降至最低，等待整體疫情穩定後再加碼補助。

民進黨團副總召江肇國表示，截至目前為止台中及彰化已經有加起來10例的確診案例；他要求市府現階段的要務就是專心防疫，將民眾健康擺在第一順位。

副幹事長張家銨說，前陣子發生在各國因宗教活動而發生感染事件，讓我們了解群聚感染的威力；她要求市府務必將相關風險降至最低，在現階段我們鼓勵宮廟將相關活動延後，並且在疫情穩定後恢復補助甚至加碼補助。

(中時 )