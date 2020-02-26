因肺炎疫情重創觀光產業，交通部今日公告《交通部協助受重大疫情影響觀光相關產業轉型培訓實施要點》，即起啟動短期人才培訓計畫，為期6個月，只要是合法的旅行業、旅館業、民宿業、觀光遊樂業或遊覽車、小客車租賃業、計程車業者，或是3年內接受過觀光局委辦導遊、領隊訓練的法人組織均可申請補助。

該要點適用補助對象，包括：依法登記的旅行商業同業公會、觀光旅館商業同業公會、旅館商業同業公會及民宿協會、觀光遊樂業依法組織之法人團體、曾於最近三年內接受交通部觀光局委託辦理導遊或領隊人員職前訓練之全國性導遊或領隊法人組織、經觀光局認可，足以推動觀光產業復甦之觀光公益法人、遊覽車客運商業同業公會、小客車租賃商業同業公會、計程車客運商業同業公會。分別由觀光局、公路總局執行。

補助對象可申請職能教育培訓、產業升級與服務轉型之準備、安全提升及旅客權益保障、數位及精準行銷、配合交通部觀光政策行銷推廣、結合青創或新創與在地觀光相關技能提升、辦理跨區域交流或標竿學習。符合規定參加培訓的人員，得依實際參訓時數，核給每人每小158元的轉型培訓費，補助時數每人每月以120小時為限。

規劃培訓免費課程的單位，可申請補助，每次最高300萬元，支付講師鐘點費、培訓需用遊覽車、教材文具費、成果展示費等。

(中時 )