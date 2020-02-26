街口投信表示，此時原油價格已來到成本支撐點，近期將是震盪波動大的區間走勢；在黃豆方面，目前黃豆價格已在豆農的成本區，再跌空間有限，近期操作可逢低布局；至於銅期價格也已觸及去年低點。近期各原物料行情均受新冠狀病毒疫情影響，呈現大區間震盪波動走勢，建議操作上可擇機逢低佈局、嚴設停損。

由於新冠肺炎疫情嚴重，加上中國非洲豬瘟也尚未退燒，造成中國的黃豆進口量大減，美國農業部24日公布的每週出口檢定報告顯示，截至2月20日當週，美國穀物出口檢定量193萬5,521公噸，較前週減少19％，較上年同期減少32％；2019/2020年至今，穀物出口檢定量年減9％至61,610,239公噸，美國上週黃豆出口大幅低於預期。

中國武漢肺炎疫情不僅造成黃豆需求銳減，近年各大原物料的大買家都是中國，武漢肺炎疫情延燒，各大原物料都成了重災區，連帶也拖累各國股市，隨著各國疫情不斷擴大，全球股市也跟著原物料一起崩跌。

街口投信表示，原物料畢竟不是股票，都有所謂的生產成本或開採成本，以黃豆來說，近期即使下跌，但技術線型仍然處於一個大箱型結構，主因在於目前已經在豆農的成本區，再跌都是有限，待肺炎疫情趨緩，將會促使豆價反彈，黃豆近期操作上可採逢低布局的方式，逐漸建立已經跌破成本區的原物料部位。

原油價格25日跌約3％，連續第三天下跌，因美國政府警告美國人要為預防新冠病毒傳播做好準備後，加劇市場對病毒傳播的擔憂。油市遭到拋售，對需求的擔憂正在抵銷過去幾週以來的累積漲幅，美國原油庫存預計將連續第五週上升，然而油價的潛在支撐也可能來自OPEC與盟國組成的OPEC+集團正在考慮是否進一步減產。

市場分析原油也接近重要技術支撐水平，西德克薩斯中質油（WTI）在49.5～50美元，布蘭特原油在54.5～55美元。街口投信表示，雖然中國以外地區快速蔓延的冠狀病毒疫情可能導致全球經濟和石油需求受到的影響超過預期而令人擔憂，但商品原物料有其開採及庫藏成本，該成本將反應在其價格上，此時原油的價格已來到成本價這支撐點，近期將會是震盪波動大的區間走勢。

大陸國營研究機構北京安泰科報告預估，2020年大陸精煉銅進口量將較2019年減少12.7％，這將會是繼2018年後連續第二年下滑。報告同步指出及表示2020年大陸精煉銅消費量可望年增1.2％；短期最主要的影響因素就是武漢肺炎疫情，雖然多數的消費可能只是被推遲，但其衝擊仍然無法被忽視。

美國商品期貨交易委員會21日報告顯示，截至18日，期銅投機淨部位由前週的-45,659口回升至-42,013口。銅是對中國需求非常敏感的商品，因大陸的銅需求佔全球的半數比重，過去兩年銅價已經因為中美兩國之間的貿易戰而下跌，而新冠病毒的疫情爆發則又令銅價在近期進一步走低，今年以來銅跌幅為8％。目前銅期價格已觸及去年低點。

商品原物料行情近期均受新冠狀病毒疫情影響，呈現大區間震盪波動走勢，街口投信表示，原物料操作上可擇機逢低佈局、嚴設停損。

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